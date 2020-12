Maia Sandu a numit un secretar general. Cine face parte din aparatul președintelui?

14:50

Un pensionar din comuna italiană Alto Reno terme, în vârstă de 94 de ani, a sunat la poliție, pentru că nu voia să fie singur de Crăciun. Bărbatul a avertizat de la bun început oamenii legii că nu i s-a întâmplat nimic rău, scrie publicația Il Resto del Carlino. Malavolti Fiorenzo, în vârstă de 94 de […] The post Un pensionar din Italia se simțea singur, așa că a chemat poliția. Cum au reacționat oamenii legii? (FOTO) appeared first on NewsMaker.