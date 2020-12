Suedia și PNUD oferă granturi pentru susținerea producătorilor agricoli de pe ambele maluri ale râului Nistru

17:30

Din 2022, vârsta de pensionare urmează să fie redusă, după modificarea legislației, aprobată la ședința Parlamentului din 16 decembrie curent, fără dezbateri și fără avizul Guvernului. Experții afirmă că aceste amendamente, inițiate de un grup de deputați socialiști, ar fi neconstituționale, iar implementarea lor ar putea duce la falimentarea sistemului public de pensii. Specialiștii în ...