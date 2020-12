Moldova va fi asigurată în regim de urgență cu vaccin anti-COVID, consilier prezidențial

11:00

Avertisment dur din partea experților britanici: autoritățile din Regatul Unit ar trebui să crească rata de vaccinare la două milioane de persoane pe săptămână și să insitutie carantină națională strictă dacă vor să evite moartea a peste 40.000 de oameni din cauza noii tulpini de COVID. Aceasta, din cauza ritmului...