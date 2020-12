Artificiile din Sidney vor fi văzute doar la televizor: A fost anulată și prezența medicilor în semn de recunoștință

15:40

„Am avut un dialog destul de productiv cu doamna președinte. Platforma DA a reiterat poziția fermă privind alegerile anticipate, care trebuie să se producă in termeni cât mai proximi. Am discutat un șir de probleme ce țin ce gestionarea mai multor crize, inclusiv sabotajul cras din partea fostei guvernări. Am disutat riscurile legate de situația financiar-bugetară, administrarea crizei pandemice, problemele agricultorilor, alte subiecte legate de gestionarea imediată. Toate aceste probleme se ag...