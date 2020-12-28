Двум бендерчанкам вручили ключи от квартир

Новости Приднестровья, 28 decembrie 2020 15:40

Программа обеспечения жильём детей-сирот в республике работает третий год

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