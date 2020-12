Victoriabank, bilanț și perspective pentru 2021

10:00

Pandemia de coronavirus, cu care s-a confruntat omenirea în 2020, nu va fi ultima de acest fel. Avertizarea vine din partea directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. În cadrul unei adresări video, publicate cu ocazia Zilei internaționale a pregătirii pentru epidemii, marcată pe 27 decembrie, acesta a oferit trei sfaturi […] The post OMS avertizează că nu este „ultima pandemie” pentru omenire (VIDEO) appeared first on NewsMaker.