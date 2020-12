Tragedie în satul Drăgușeni. Un tânăr de 27 de ani a fost găsit fără suflare în propria casă

14:00

Procuratura Generală a refuzat punerea sub învinuire a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon pentru spălare de bani în dosarul „Laundromat". Anterior, solicitarea privind cercetarea sa a fost expediată de anchetatorii din Federația Rusă. Informația a fost confirmată printr-un răspuns al instituției pentru Ziarul de Gardă. Am încercat să aflăm mai multe detalii de la […]