Achizițiile medicale vor reveni în MTender. Ce se va mai schimba în 2021?

19:30

Turcia va înăspri regulile de intrare în țară începând cu 28 decembrie. Toți pasagerii care sosesc în Turcia, inclusiv pasagerii în tranzit, vor trebui să prezinte un test negativ la coronavirus. Potrivit Airmoldova, pasagerii care zboară de la Chișinău la Istanbul nu vor fi admiși la bord fără acest test. După cum a anunțat Ambasada […] The post ATENȚIE! Turcia înăsprește regulile de intrare în țară appeared first on NewsMaker.