Prima săptămână la președinție și prima promisiune încălcată de către Maia Sandu

21:00

Pe finalul zilei de lucru de astăzi la Moscova, Igor Dodon a avut o întrevedere cu Dmitri Kozak, șef adjunct al Administrației Președintelui Federației Ruse.Oficialii au făcut totalurile acestui an pe dimensiunea relațiilor moldo-ruse și au constatat dinamica pozitivă a acestora, în pofida crizei pandemice și a proceselor politice din Republica Moldova."În altă ordine de idei am discutat despre perspectivele colaborării economice dintre Moldova și Rusia, dar și despre cooperarea regională. Am remarcat că în acest sens există un potențial nevalorificat pe deplin. Am exprimat gratitudine domnului Dmitri Kozak și conducerii Federației Ruse pentru susținerea oferită Moldovei în combaterea răspândirii coronavirusului, pentru asistența gratuită acordată agricultorilor noștri, afectați de secetă, precum și pentru facilitățile oferite exportatorilor din Moldova, pe parcursul anilor 2018-2020, în vederea livrării fără taxe vamale a produselor agroalimentare pe piața rusă" , a anunțat Igor Dodon.