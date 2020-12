Mijloc de transport cu două certificate de înmatriculare în punctul de trecere Cahul

14:15

Participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa economică şi socială reprezintă un vector important în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova, în ceea ce privește promovarea unei creșteri economice inteligente, bazată pe inovare şi cercetare, și dezvoltare durabilă şi favorabilă incluziunii. De asemenea, Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, semnată (2007) […] The post Cum este asigurat dreptul la accesibilitate în raionul Cahul appeared first on www.ziuadeazi.md.