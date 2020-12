Nicolae Bulat și amintirile din copilărie / VIDEO

16:50

Acest an special 2020 ne-a pus la incercare capacitatea de rezistenta in fata necunoscutului, el ne-a schimbat putin felul de-a gindi si tot in aceste ultime luni ne-am pus intrebari si am cautat raspunsuri la numeroasele aspecte ale cotidianului nostru si felul in care traim acest cotidian. Independent de tarile unde ne gasim si de […] Post-ul Campania „Mici bucurii pentru marii eroi” a ajuns la Spitalul Raional din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.