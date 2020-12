Consilier raional, despre banii publici: ” E cel mai uşor – ai pus luminile, ai dat un concert şi saluturi …”

12:30

Inspectoratul de Stat al Muncii va verifica anul viitor 1150 de companii, dintre care 45 se află în raionul Orhei. Printre companiile din raionul Orhei ce vor fi supuse controlului se află două întreprinderi municipale : Hotelul Codru și Achiziții, Comerț și Piețe, dar și organizația ce asigura paza celor trei bănci falimentate. Potrivit calendarului ... The post Zeci de întreprinderi din raionul Orhei, printre care și firma ce asigura paza celor trei bănci falimentate, vor fi verificate în 2021 de Inspectoratul de Stat al Muncii VEZI LISTA first appeared on Radio Orhei.