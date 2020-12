Klaus Iohannis vine marți la Chișinău, la invitația Maiei Sandu. Anunțul Bucureștiului

10:00

Creatorii serialului în formatul reality show „24Front Line Prevenirea infectării cu COVID-19” au mers cu poliția la un raid nocturn în restaurantele și barurile din Chișinău, cărora li s-a interzis să activeze din cauza coronavirusului de la 22:00 la 7:00. Cu toate acestea, unele dintre locurile vizitate de participanții la raid erau pline de oameni, distracția […] The post „Discoteca se amână”. Echipa „24Front Line” a făcut un „film” despre raidul nocturn al poliției în restaurantelor din Chișinău (VIDEO) appeared first on NewsMaker.