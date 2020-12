Wizz Air riscă sancțiuni, după ce ar fi vândut bilete neautorizate spre Marea Britanie

19:10

Aproximativ 111 mii de lei au fost cheltuiți din buget pentru organizarea și desfășurarea ceremoniei de învestire a Maiei Sandu în funcția de președintă al Republicii Moldova, care a avut loc joi, 24 decembrie, la Palatul Republicii, unde au participat mai mulți politicieni. Cel puțin această sumă ni s-a comunicat în răspunsul oferit de către […] The post Câți bani din buget a cheltuit Președinția pentru ceremonia de învestire în funcție a Maiei Sandu appeared first on NewsMaker.