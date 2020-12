România: livrarea celei de a doua tranșe a vaccinului anti-COVID-19 întârzie

17:50

Studiile superioare se scumpesc în regiunea transnistreană, în timp ce calitatea acestora scade. În preajma sărbătorilor de iarnă, Universitatea de la Tiraspol anunțat majorarea taxelor de studii pentru anumite specialități, în special pentru cele mai solicitate. Cel mai mult a crescut prețul contractului pentru studiile viitorilor stomatologi, care vor trebui să plătească începând cu anul viitor cu 25 la sută mai mult – aproape 14 mii de ruble transnistrene pe an, echivalentul a 860 de dolari. Viitorii juriști, medici, economiști și ingineri vor plăti o taxă echivalentă cu aproximativ 680 de dolari pe an. Cel mai ieftin contract de studii este la facultatea de pedagogie, unde taxa se ridică la 490 de dolari. Studiile fără frecvență sunt aproape de două ori mai ieftine decât cele cu frecvență la zi. Tarifele la studiile în bază de contract cresc constant în regiunea transnistreană – în ultimii doi ani taxele au crescut cu 20 la sută.Vestea noilor scumpiri i-a nemulțumit pe părinți și studenți – majorarea de taxe are loc în condițiile în care studiile au loc în regim on-line, iar utilizatorii de rețele sociale se întreabă de ce pentru studiile pe care le fac la distanță trebuie să plătească tariful prevăzut pentru frecvența la zi.Majoritatea nemulțumirilor sunt însă formulate anonim pe platformele de mesagerii, și asta, pentru că administrația de la Tiraspol se arată deranjată de opiniile critice exprimate în public și mulți locuitori ai regiunii se tem că vor fi persecutați pentru comentariile lor. Acest lucru, de altfel, s-a întâmplat în cazul unor activiști civici pe numele cărora au fost deschise dosare penale inclusiv din cauza unor postări pe rețelele de socializare.Iată ce a declarat corespondentului nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, un student la Universitatea din Tiraspol, Semion, care a explicat și de ce ar vrea să-și continue studiile în afara regiunii transnistrene. „Anul acesta absolv universitatea. Și în patru ani de studii am înțeles un singur lucru: au fost niște studii inutile. Iar acum mai cresc și prețurile! Cred că este o abordare neconstructivă. Studiile care se fac aici au la bază informații și tehnici învechite care nu-și mai au aplicabilitatea în lumea modernă. Ce le-aș recomanda absolvenților care termină școala? Părerea mea este că studiile superioare în regiunea noastră însemnă de fapt timp pierdut. Nu pot face o comparație cu alte universități, pentru că nu am studiat acolo. La Chişinău s-ar putea să fie alte specialități și alte abordări. Însă la universitatea noastră eu am simțit că am pierdut timpul.” Universitatea de la Tiraspol nu publică pe site-ul său oficial informații despre numărul de studenți înmatriculați, în schimb este publicat numărul de profesori care predau – 967 de persoane, dintre care aproape 300 au titlul de doctor. Enciclopedia on-line Wikipedia scrie că la Universitatea din Tiraspol își fac studiile aproximativ 13 mii de studenți și nu este foarte clar de ce această informație lipsește de pe site-ul oficial al instituției de învățământ.Taxele de școlarizare sunt considerate exagerat de mari de locuitorii regiunii. Minimul de existență calculat de administrația de la Tiraspol pentru luna noiembrie 2020 este de 1525 de ruble transnistrene, sau mai puțin de 90 de dolari. Astfel, un student la medicină care vrea să devină stomatolog trebuie să plătească o taxă echivalentă practic cu minimul de existență pentru un an. În paranteză fie spus, metodologia de calculare a minimului de existență presupune că o persoană are nevoie de un singur palton o dată la 15 ani.Datele statistice arată că salariul mediu în regiunea transnistreană a fost în 2020 de 4874 de ruble, sub 290 de dolari. Cifra nu ia însă în calcul perioada în care majoritatea întreprinderilor și-au oprit producția din cauza pandemiei de coronavirus și și-au trimis angajații în concediu neplătit.Familiile tinere din regiunea transnistreană spun că serviciile de întreținere, de internet și telefonie „consumă” peste 33 la sută din bugetul pe care îl au la dispoziție. Cheltuielile cele mai mari, de peste 60 la sută din venit, sunt pentru produse alimentare, iar pentru transport se mai duc încă 7 la sută din bugetul familiei. Astfel, nu mai rămâne nimic pentru haine, încălțăminte sau studii. Majoritatea familiilor supraviețuiesc datorită rudelor care lucrează în străinătate. Cele mai defavorizate sunt familiile care nu au pe nimeni la muncă în străinătate, iar copii din astfel de familii nu au cum să-și plătească un contact la universitate și pot doar visa la studii superioare, mai transmite corespondentul Europei Libere la Tiraspol.