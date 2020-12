Alimentele din frigider care te otrăvesc

22:30

Prima dragoste nu se uita niciodata. E valabil si in cazul unui parfum de care Jennifer Lopez este legata pe viata.Parfumul ocupa un loc special in preferintele vedetei. Jennifer Lopez are acum puterea de a transforma produsul intr-unul dintre cele mai bine vandute. Dar in 1998, cand lansa primul sau produs, ca parte intrinseca a stilului de viata, a fost o miscare indrazneata si diferita de c