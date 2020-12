Renegat: Ricu Vodă

20:10

Are 20 de ani și un singur vis: să meargă pe propriile picioare. Cristi Socican din Alexăndreni, raionul Edineț, suferă de distrofie musculară. Părinții tânărului au aflat acum trei ani că băiatul are șanse de vindecare. Doar că familia nu are bani pentru a-și permite tratamentul în străinătate.