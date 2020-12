Daniela Burlaca, de Ziua Actorului: „Mi-au luat aerul, libertatea și puterea” sau „teatrul ajunge să fie coadă de câine”

12:50

„Prietene dragi, bine v-am găsit. Și spun prietene pentru că voi ne-ați fost alături de noi și în acest an – al zecelea EA.md. Vă mulțumim pentru asta. Vă mulțumim pentru implicarea și activismul de care dați dovadă în absolut fiecare material pe care îl creăm pentru voi. Am fost alături în acest an de […]