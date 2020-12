Cum scăpăm de stresul de sărbători

20:30

O echipă de cercetători de la Institutul Coreean de Știință și Tehnologie (KIST) a dezvoltat un display electronic auto-vindecător. În esență, acesta își poate repara propriile fisuri și alte daune fizice pe baza unui ingredient surpriză: uleiul de in, transmite gadgetreport.ro. Uleiul de in este fabricat din semințe de in. Pentru a dezvolta ingridientul, cercetătorii au adăugat semințelor polimid