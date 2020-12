Igor Dodon a criticat-o pe succesoarea sa, Maia Sandu, pentru că deține și cetățenia României

21:00

Vineri, 18 decembrie în incinta liceului teoretic "Ion Luca Caragiale" din municipiul Orhei a fost dat startul proiectului "Educație pentru dezvoltarea abilitaților in domeniile creative și producție de pe ambele parți ale Prutului" / 2SOFT/1.1/187 finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun "România – Republica Moldova 2014 – 2020". Potrivit unui comunicat semnat de ...