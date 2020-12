Donald Trump, un nou mesaj despre alegerile pe care le-a pierdut: „Au fost alegerile unei țări din lumea a treia”

10:05

În urmă cu 75 de ani, la 27 decembrie 1945, erau înființate două instituții financiare, respectiv Fondul Monetar Internațional și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), cunoscută și sub denumirea de Banca Mondială (BM), create în urma conferinței de la Bretton Woods, New Hampshire, SUA (1-22 iulie 1944). Cunoscută oficial sub numele ''Conferința monetară și financiară a Națiunilor Unite'', întâlnirea a reunit 730 de delegați din toate cele 44 de țări aliate, pentru a restabili ordinea pe plan monetar și financiar după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, scrie Agerpres.