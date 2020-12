În România a început campania de vaccinare anti-COVID

10:15

Doi minori din Egipt au fost descoperiți la punctul de trecere a frontierei moldo-române Giurgiulești-Galați într-un camion de pe ruta Turcia-Federația Rusă. Aceștia intenționau să ajungă într-o țară din Uniunea Europeană, transmite MOLDPRES. Potrivit Poliției de Frontieră, în noaptea de 7 spre 8 decembrie, pe direcția intrare în Republica Moldova s-a apropiat pentru efectuarea formalităților de control un […]