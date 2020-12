Campanie de vaccinare anti-COVID din toamnă? Ce spun responsabilii de la Primăria Chișinău

09:00

După demisia guvernului lui Ion Chicu, liderul partidului ȘOR, Ilan Șor, a venit cu o propunere de a stabili un control parlamentar dur asupra actualului guvern sau de a numi unul nou, „tehnocrat”. „Nu putem permite ca țara să intre în criză. Nu-i putem lăsa pe cetățeni în voia sorții din cauza ambițiilor politice ale […] The post „Nu-i putem lăsa pe cetățeni în voia sorții.” Ilan Șor a propus crearea unui guvern tehnocrat appeared first on NewsMaker.