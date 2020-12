Japonia închide frontierele pentru cetățenii străini. Când intră în vigoare decizia?

19:50

O altă tulpină a noului coronavirus pare să fi apărut în Nigeria, a anunţat directorul autorităţii pentru controlul bolilor din Africa, avertizând că este nevoie de investigaţii suplimentare. Vestea vine după ce atât Marea Britanie, cât şi Africa de Sud au raportat noi mutaţii ale virusului SARS-CoV-2, care par să fie mult mai contagioase, ducând la restricţii […]