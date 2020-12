În UE a început campania de vaccinare anti-COVID. Cine este primul român imunizat? (FOTO)

17:50

Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 43 ani a fost reținut în Spania. Acesta sa dovedit a fi anunțat în căutare internatională de mai mult timp, pentru comercializarea drogurilor și anterior judecat. Potrivit oamenilor legii, pe 23 decembrie, persoana reținută a fost extrădată din Spania și predată procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate […]