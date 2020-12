Ministrul de externe, Aureliu Ciocoi, s-a infectat cu virusul COVID-19

17:00

Alte 1222 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 11 cazuri sunt de import (Marea Britanie-3, Irlanda- 2, Austria-1, Belgia-1, Germania-1, Italia-1, Federația Rusă-1, Ucraina-1). Bilanțul cazurilor de COVID-19 în țara noastră a ajuns la 139 435. Totodată, pe 24 decembrie au fost înregistrate […]