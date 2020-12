ATENȚIE! Turcia înăsprește regulile de intrare în țară

17:00

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu va invita fracțiunile parlamentare la consultări. Informația a fost publicată pe site-ul administrației prezidențiale pe 24 decembrie. Potrivit comunicatului de presă, consultările vor demara luni, 28 decembrie. Reprezentanții președinției nu au oferit alte detalii despre aceste întâlniri. De asemenea, serviciul de presă al instituției prezidențiale a menționat că președinta țării […]