Președintele Maia Sandu a avut o întâlnire cu Procurorul General

12:15

La ultima şedinţă a Parlamentrului, majoritatea parlamentară formată din PSRM, Partidul Şor şi câţiva foşti deputaţi Pro Moldova, au votat pentru micşorarea vârstei de pensionare în R. Moldova. În aceeaşi şedinţă, a fost votat Bugetul Asigurărilor Sociale, însă deputaţii, însă, au „uitat” să includă bani în buget pentru pensionarii noi pe care statul îi va ... The post Expert: Deputaţii au votat micşorarea vârstei de pensionare, dar „au uitat” să includă şi bani în buget pentru noii pensionari first appeared on Radio Orhei.