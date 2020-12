Încă 746 cazuri de COVID-19 și 12 decese, înregistrate în ultimele 24 ore

16:40

Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE) a constatat că judecătoarea Marina Curtiș (Rusu) a fost discriminată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pe criteriu de gen și maternitate în realizarea dreptului la muncă. Informația a fost publicată de de Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției" pe 24 decembrie. CPEDAE a publicat decizia pe […]