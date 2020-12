Așa numita lege a deoffshorizării a fost publicată în Monitorul Oficial

12:15

Ministerul de Externe din România a criticat modul în care Parlamentul de la Chișinău a adoptat miercuri noapte legile bugetului drept „decizii nedemocratice și netransparente”, care nu respectă normele parlamentare în vigoare și nu țin cont de principiile statului de drept. Ministerul Afacerilor Externe constată că, în pofida semnalelor primite din partea partenerilor internaționali ai ... The post România critică lipsa de transparență a ultimei ședințe a Parlamentului de la Chișinău first appeared on Radio Orhei.