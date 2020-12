Produsele agricole din Moldova pot fi exportate în Rusia fără taxe vamale până în aprilie

22:40

Alegeri parlamentare anticipate ar putea avea loc în Republica Moldova nu mai devreme de mai anul viitor, iar în acest sens ar putea fi aplicate mai multe scenarii. Astfel de opinii a formulat Igor Boțan, expert permanent al proiectului, în cadrul dezbaterii publice „Alegeri parlamentare anticipate: necesități , posibilități, interese",...