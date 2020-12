UE//Din bani europeni, locuitorii din Călăraşi vor avea o rețea de apeduct și canalizare modernă

22:30

Demisia Guvernului Chicu deschide calea constituțională, cea mai scurtă, spre dizolvarea Parlamentului actual şi declanșarea alegerilor anticipate. Opinia a fost exprimată de președintele interimar PAS, Igor Grosu, într-un briefing de presă, transmite IPN. „Guvernul Chicu şi-a dat demisia. Dragi cetățeni, acest lucru a fost posibil datorită presiunii dumneavoastră. Demisia Guvernului...