Maia Sandu a discutat cu directorul SIS depsre riscurile la adresa securității statului

16:10

Ion Chicu va asigura interimatul funcției de prim-ministru până pe 31 decembrie. Anunțul a fost făcut în urma unei întrevederi cu președinta țării, Maia Sandu. „Pînă la 31 decembrie 2020 interimatul funcției de prim-ministru va fi asigurat de mine. Tot pînă la 31 decembrie 2020 interimatul funcției de Ministru al Sănătații, Muncii și Protecției Sociale, […] The post Ion Chicu va fi premier interimar până pe 31 decembrie appeared first on NewsMaker.