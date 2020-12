Delegația din Moldovs s-a întâlnit cu Dmitri Kozak. La întâlnire a participat și Dodon

15:30

Petru Corduneanu a demisionat din funcția de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Decretul va fi publicat mâine în Monitorul Oficial, comunică MOLDPRES. Potrivit documentului, în temeiul art. 88 lit. j) din Constituția Republicii Moldova și al art. 8 alin. (2) din Legea cu privire la Serviciul de Protecție și […]