Liuba Stavinschi: Am ajuns târziu și obosită acasă, dar satisfăcută că mi-au reușit cele planificate

Ministerul de externe din România a făcut, miercuri seara, precizări privind regimul de vize și condițiile de călătorie pentru cetățenii români în Marea Britanie, începând cu 1 ianuarie 2021, după încheierea procesului de ieșire din Uniunea Europeană, relatează G4media. cetățenii români vor putea intra pe teritoriul Regatului Unit pentru șederi de scurtă durată (ex. în scop turistic, în vizită etc.) pentru o perioadă de până la 6 luni într-un an, fără a avea nevoie de o viză de intrare. cetățenii români care doresc să muncească în cele 6 luni trebuie să obțină, în prealabil, o viză de intrare. până la data de 30 septembrie 2021 inclusiv, intrarea pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se va putea realiza în baza pașaportului sau a cărții de identitate românești valabile ulterior acestei date se va putea călători doar pe baza pașaportului valabil (pașaport simplu electronic, pașaport simplu temporar). cetățenii români care doresc să se deplaseze pe teritoriul Regatului Unit pentru o durată mai mare de șase luni ( muncă, studii etc.) au nevoie, începând cu data de 1 ianuarie 2021, de viză din partea autorităților britanice.Autoritățile britanice au prevăzut două modalități pentru obținerea vizei, astfel: Cetățenii români posesori ai unui pașaport simplu electronic pot obține viza online, prin accesarea paginii de internet (https://www.gov.uk/browse/visas-immigration). Persoanele care posedă un pașaport biometric vor putea completa cererea, inclusiv confirmarea identității, utilizând o aplicație pentru telefoane inteligente (tip smartphone). Solicitările pentru obținerea vizei nu se pot depune în baza cărții de identitate.