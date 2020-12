Oamenii de știință au risipit mitul "miracolului ecologic" în timpul pandemiei

20:00

Așa cum am spus și ieri, am planuri mari pentru țara noastră, dar nu le pot realiza de una singură. Eu am nevoie de ajutorul vostru, dragi moldoveni. Aceasta este prima declarație a președintei Maia Sandu, după ceremonia de învestire care a avut loc ieri, 24 decembrie.„Vă mulțumesc pentru cuvintele de sprijin și pentru încredere. Am simțit ieri bunăvoința voastră, am simțit speranțele pe care