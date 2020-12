Igor Dodon, despre schimbarea limbii pe site-ul președintelui: Cred că există lucruri mai importante

11:20

„Nimeni nu poate să ne învinuiască că nu am asigurat continuitate. Noi am identificat o persoană și eu îi mulțumesc noului secretar de stat, care a fost desemnat de Guvern.Noi am promis suportul nostru și noi nu ne retragem. Atunci când am venit în noiembrie 2019 în funcția de ministru, exact așa secretarii de stat și-au dat demisia și s-a găsit un secretar de stat în cadrul ministerului care ne-a întâlnit și la o săptămână și-a depus cererea de demisie.Noi ne-am făcut munca, iar acei care atât de iscusit au dat sfaturi pe Facebook, eu fac un apel să vină și să le implimenteze în practică și eu cu mare drag nu o să mă uit doar ca observator, dar, când va fi nevoie, mă voi implica”, a adăugat Viorica Dumbrăveanu.Ministra nu a dat nume, dar a lăsat să se înțeleagă faptul că se referă la fosta ministră a Sănătății din Guvernul condus de Maia Sandu, Ala Nemerenco.