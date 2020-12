Un copil de opt ani, observat atârnând de un balcon la etajul 12 al unui bloc din capitală (FOTO)

11:30

La Palatul Republicii are loc ceremonia de învestire în funcție a președintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta a depus jurământul în calitate de președintă a țării și a intrat în exercițiul funcției. „Vin în fața Dvs cu respect, responsabilitate și încredere pentru a porni pe un drum nou. Victoria din aceste alegeri nu […]