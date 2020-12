Ambasadorul Uniunii Europene, Peter Michalko, și întreaga Delegație UE în Republica Moldova vă urează Sărbători Fericite!

11:30

Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, prezintă demisia Guvernului. Acţiunea vine cu scopul de a declanşa procesul de alegeri parlamentare anticipate. Anunţul a fost făcut de premier în cadrul unui briefing de presă, pe 23 decembrie, alături de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon şi președintele Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi.