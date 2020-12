Cum arată Crăciunul regal și cu ce bucate se delectează regina și membrii familiei regale britanice de sărbători

08:40

Indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată cu 1160 de lei, de la 8 299 de lei la 9 459 de lei. Un proiect care prevede modificări la Hotărârea Guvernului cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii a fost aprobat de Guvern în ședința de astăzi, 22 decembrie,... The post Indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată cu 1160 de lei appeared first on Portal de știri.