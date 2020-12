Protestatarii agricultori din Chișinău cer o întâlnire cu Klaus Iohannis

21:30

Chiar dacă nu are sprijinul majorității în Parlament, Maia Sandu se va putea bucura în mandatul pe care l-a preluat de sprijinul popular și de cel al partenerilor externi ai R. Moldova. Declarația a fost făcută de Vlad Țurcanu, analist politic de la Chișinău, care a adăugat că aceasta este o ocazie importantă pentru deturnarea sistemului lăsat de Igor Dodon. „Maia Sandu are de partea ei ceea ce n-are această majoritate de tip mafiot din Parlament. Dacă e să ne uităm la detalii, și Igor Dodon, și deputații lui Ilan Șor, și cei pe care îi coordonează de la distanță Vladimir Plahotniuc sunt implicați cu toții în fraude uriașe, pe care nu le investighează procuratura, instanța îi tratează cu blândețe exagerată de foarte mulți ani. Maia Sandu are, însă, de partea ei dreptatea pe care o vor adusă la nivelul instituțiilor de stat oamenii care au votat pentru ea. Este adevărat că lucrurile acestea care nu se palpează, nu sunt înțelese de oamenii care au guvernat până acum într-un tip de politică mafiot. Dar s-ar putea ca toate aceste bombe cu efect întârziat, pe care le-a pus Igor Dodon și această majoritate toxică în ultimele săptămâni, să nu aibă o amploare așa cum își imaginează ei. Pentru că Maia Sandu, chiar dacă nu are prerogative foarte mari ca președinte, are totuși la îndemână niște instrumente prin care se poate impune. Este adevărat că, cel puțin în primul an, va încerca să echilibreze lucrurile din acest punct de vedere, sperăm să nu dureze prea mult, ca acest mandat să nu fie egal cu anii care au condus la situația catastrofală din punct de vedere politic și economic. Mă refer la cei 5-6 ani de la frauda bancară, mai bine zis de la preluarea în totalitate a puterii de către V. Plahotniuc. De acolo s-a rupt filmul. Sperăm că acest mandat al Maiei Sandu să nu fie doar de sacrificiu, dar ceva mai mult. Dincolo de acest sprijin popular pe care se va bizui Maia Sandu, eu sper ca partenerii internaționali să contribuie la afirmarea normalității în R. Moldova, printr-un sprijin inclusiv financiar, logistic, de imagine etc", a punctat Vlad Țurcanu pentru Radio Chișinău. Totodată, sursa a menționat că în pofida a tot ceea ce crede Igor Dodon despre sine, se va uita foarte repede multe dintre ieșirile sale urâte pe care și le-a permis, de tot felul, și împotriva RM, și a cetățenilor săi, și ca discurs foarte puțin acceptabil pentru un șef de stat după cum s-a pretins. „A fost un episod nereușit, pe care Maia Sandu îl va face uitat, cu siguranță. Așa se întâmplă când un carierist de mâna a doua, cum este Igor Dodon, ajunge printr-un concurs de împrejurări într-o asemenea funcție, cu ajutorul lui Plahotniuc. E un prilej de reflecție pentru cetățenii R. Moldova care au permis, au acceptat ca un asemenea om să acceadă într-o funcție atât de importantă. Multe dintre ceea ce lasă Dodon în urma sa, trebuie refăcute. De exemplu, în relația cu Federația Rusă avem o problemă, pentru că Igor Dodon s-a poziționat ca un subaltern în fața tutorilor săi de la Moscova, acum e nevoie de timp ca rușii să ne perceapă ca pe niște parteneri demni de respect", a mai explicat analistul politic. Mai mult, Vlad Țurcanu a subliniat că și sistemul lăsat de Dodon trebuie refăcut din temelii. „Acesta s-a constituit în timp, din anii 90 și după aceea Vladimir Voronin l-a modelat, desăvârșit în sensul rău al cuvântului de politicienii de tranziție Vlad Filat, Vlad Plahotniuc. Cred că acesta este un moment în care ar trebui să ne oprim și să refacem sistemul din temelii. E o ocazie foarte bună. Foarte mult sper ca Maia Sandu să nu aibă jumătăți de măsură în această privință. Nu știu dacă asta intră în planurile ei, dacă își înțelege bine șansele sau își supra apreciază posibilitățile. Dar cred că își poate pune în valoare imaginea și tot ce reprezintă ea pentru ca să schimbe percepția publicului asupra instituțiilor și asupra sistemului în ansamblul său", a conchis analistul politic.