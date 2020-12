Mesajul lui Dodon pentru oponenți: Fără dialog nu veți reuși nimic, indiferent cât de tari și mari vă considerați

13:30

Unul dintre șoferii care au primit ajutor prin intermediul fondului este Petru Smolenschi, angajatul serviciului Eko Taxi, partener al Yandex Go în Moldova. După instituirea stării de urgență de către autoritățile din Moldova, Petru a continuat să lucreze în conformitate cu toate măsurile de siguranță. Cu toate acestea, după contactul cu o persoană infectată, șoferul a fost nevoit să respecte regimul de carantină. Pauza de două săptămâni s-a dovedit a fi o perioadă nu foarte ușoară pentru Petru, prin urmare, potrivit acestuia, ajutorul financiar a fost unul foarte oportun:„Atunci când am revenit la muncă după acea pauză necesară, conducerea parcului de taxi mi-a sugerat să aplic documentele pentru a beneficia de fondul Yandex Go. În termen de o săptămână de la depunerea cererii, banii au ajuns la mine pe cont. Acest ajutor neașteptat a fost ca un colac de salvare, în vremuri complicate”.