Efectele miraculoase ale porumbului fiert

Turmericul este o planta din familia ghimbirului ce creste in sud-estul Indiei. Este folosit, in mod obisnuit in bucataria indiana pe post de condiment. Datorita culorii sale galbene se mai numeste, uneori, „sofronul indian", transmite sfatulparintilor.ro De asemenea, planta este cunoscuta de catre oameni de peste 4.000 de ani si e folosita atat in dieta, cat si in ceremoniile spirituale. Numeroas