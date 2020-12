Butelie din hîrtie reciclată și plastic

Compania The Absolut Co. intenționează să lanseze în acest an o sticlă din hîrtie și plastic pentru băuturile Absolut Vodka și Absolut Mixt.O astfel de sticlă constă 57% din hîrtie reciclată și 43% din plastic. Compania consideră această opțiune mai ecologică decît sticla obișnuită.Niclas Appelquist, directorul ambalajului viitorului, conduce activitatea de pionierat a companiei The Ab

