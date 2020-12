COVID-19: Patru femei, cu vârste de la 45 la 76 de ani, au decedat la Orhei, în ultimele 24 de ore

17:45

Proiectul de lege care prevede micșorarea vârstei de pensionare, aprobat în două lecturi la miez de noapte de către deputații PSRM și cei din Platforma "Pentru Moldova", din care fac parte și deputații Partidului "Șor", va arunca în aer sistemul de pensii. Demografii și experții economici atenționează că există riscul ca pensiile să scadă, din ...