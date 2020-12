Dor de izvor | GRIGORE LEȘE: “Când nu s-or mai auzi colindele s-a găta lumea”

16:40

Crăciunul se bucură de o pregătire specială încă din ziua premergătoare acestei sărbători, cunoscută sub numele de Ajunul Crăciunului. De la aranjarea mesei din seara de Ajun, la pregătirea covrigilor și a turtelor și împodobirea bradului, toate aceste obiceiuri sunt transmise de la an la an, din generație în generație, în special la sate, unde tradițiile sunt cel mai bine păstrate, scrie Digi24.ro.