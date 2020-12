(VIDEO) NO COMMENT // Dodon, petrecut cu huiduieli de la Președinție: IUDA! HOȚUL!

Igor Dodon a fost huiduit la ieșirea din clădirea Președinției. Mai mulți oameni care o așteptau afară pe noul președinte, Maia Sandu, au scandat „Iuda”,…The post (VIDEO) NO COMMENT // Dodon, petrecut cu huiduieli de la Președinție: IUDA! HOȚUL! first appeared on Independent.

