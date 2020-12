Maia Sandu este președinte al Republicii Moldova

10:10

– Dragă Iraida Bobescu, ai jucat în scenete la școală? Am jucat, îmi amintesc cu drag. M-am născut în orășelul Florești, dar copilăria mi-am petrecut-o în satul de baștină al tatălui, Dobrușa, Șoldănești. În școală chiar am regizat un fragment din „Soacra cu trei nurori” de Ion Creangă și am jucat-o pe una dintre nurori. […] Articolul Iraida Bobescu, actriță la Teatrul „Luceafărul”: „Să joci cu sala plină e întotdeauna minunat” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.