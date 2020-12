VIDEO// Maia Sandu, ținută departe de cetățeni de către paza de corp

12:00

”Este o decizie pe care am discutat-o cu colegii și am considerat că la această etapă este momentul potrivit. Nu a fost luată sub presiunea protestelor sau moțiunii de cenzură. Este o decizie asumată cu scopul de a declanșa alegerile parlamentare anticipate”, a spus Dodon.Președintele a precizat că demisia Guvernului Chicu are loc după ce au fost votate și promulgate legile importante pentru menținerea stabilității în țară. Igor Dodon a mulțumit echipei guvernamentale și premierului Ion Chicu pentru curajul și profesionalismul de care au dat dovadă în fața provocărilor anului: COVID-19, seceta, criză economică. Dodon a declarat că de acum încolo președintele nou ales, Maia Sandu, trebuie să-și asume întreaga responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în țară.