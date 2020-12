Peste un milion de găini vor fi sacrificate în Japonia

11:00

Potrivit prognozelor Băncii Mondiale, în acest an am putea asista la o creștere a sărăciei și la o constrângere și mai mare a exporturilor. „Anticipăm creșterea sărăciei cu un punct procentual în acest an, până la circa 13 procente. O mare parte din activitățile investiționale a fost amânată sau anulată din cauza incertitudinii. Cererea globală […] Articolul Pandemia duce la creşterea sărăciei apare prima dată în AgroTV.